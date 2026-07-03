Schifani “Si apre la possibilità di ridurre il costo dell’energia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Si apre la possibilità di ridurre il costo dell'energia dei siciliani. La Regione Siciliana ha più volte richiamato l'attenzione del governo nazionale e delle autorità competenti e dopo la relazione annuale Arera contatteremo il presidente Dell'Acqua per una svolta importante per la competitività della nostra Isola e per il contenimento dei costi energetici". Lo dice il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. trl/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)