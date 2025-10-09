Giardino botanico abusivo scoperto in provincia di Verbania, multa da 30 mila euro

TORINO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo CITES di Torino hanno eseguito un controllo amministrativo nel Giardino botanico e nel Palazzo delle Terre Borromeo dell’Isola Madre a Stresa, in provincia di Verbania, durante cui è emerso che la struttura esercitava abusivamente l’attività, perché priva della licenza ministeriale necessaria all’esposizione al pubblico delle specie. Per questa ragione, i gestori dell’impianto sono stati multati con una sanzione da 30 mila euro. Nel corso dei controlli, i militari hanno anche verificato la presenza di 17 esemplari di pappagalli di specie diverse, tutti privi della documentazione necessaria per la legale detenzione. Gli animali sono stati posti sotto sequestro e lasciati in custodia giudiziaria alla struttura, mentre il direttore operativo della società che gestisce il giardino botanico è stato deferito all’autorità giudiziaria.

– Foto Carabinieri Cites –

