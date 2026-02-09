Giappone, la coalizione di Sanae Takaichi vince nettamente le elezioni. Arrivano le congratulazioni di Trump

Prime Minister of Japan Sanae Takaichi takes part in a joint press conference with Prime Minister Sir Keir Starmer after their bilateral meeting at the Prime Minister's Office in Tokyo during his visit to Japan. Picture date: Saturday January 31, 2026.

ROMA (ITALPRESS) – La coalizione di governo della prima ministra giapponese Sanae Takaichi ha vinto con un grandissimo margine le elezioni parlamentari anticipate. Il Partito Liberal-democratico (Ldp) ha conquistato la maggioranza qualificata di oltre due terzi alla Camera bassa nelle elezioni di domenica. Il presidente statunitense Donald Trump si è congratulato su Truth: “È una leader molto rispettata e molto popolare. La decisione coraggiosa e saggia di Sanae di indire le elezioni ha dato ottimi risultati”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

