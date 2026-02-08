Giappone, exit poll: la coalizione guidata dal premier Takaichi verso la vittoria

MILANO (ITALPRESS) – Elezioni anticipate in Giappone vicine a concludersi con una vittoria schiacciante per la coalizione di governo guidata dal Primo Ministro Sanae Takaichi e dall’LDP.
Gli exit poll NHK prevedono che l’LDP da solo conquisterà circa 274-328 seggi, ben al di sopra della soglia della maggioranza di 233 seggi.
Insieme al Partito dell’Innovazione Giapponese, la coalizione è destinata a ottenere 300-366 seggi, potenzialmente raggiungendo una supermaggioranza di due terzi nella Camera dei Rappresentanti.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
