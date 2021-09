PALERMO (ITALPRESS) – Gianni Morandi sceglie Palermo per qualche giorno di vacanza. Il cantante ha pubblicato alcuni scatti sui social insieme alla moglie Anna: “Sono a Mondello, è una bellissima giornata. Vorrei fare un bagno in mare”. E ancora “Sono a Palermo, in Piazza Politeama.Una città fantastica, con tante cose da vedere: la Casa Professa, la Cappella Palatina, la Cattedrale, i tre mercati arabi, Piazza della vergogna, etc. etc”.

