ROMA (ITALPRESS) – A sole due date dalla fine del tour nei palasport (questa sera, 4 maggio, Padova Kioene Arena, e il 6 maggio Genova Palateknoship), Gianni Morandi aggiunge tre nuove tappe alla leg estiva del tour “C’era un ragazzo estate 2026”: 8 settembre Campobasso Area Eventi Nuovo Romagnoli, 22 settembre Macerata Sferisterio, 4 ottobre Locarno @Palexpo FEVI. La tournée, prodotta da Trident Music, lo vedrà impegnato per tutta l’estate in numerosi appuntamenti a cielo aperto. Ad aprire il calendario estivo sarà l’appuntamento a Este (PD) (31 agosto Este Music Festival – Castello Carrarese); Morandi proseguirà poi con le date di Vigevano (2 settembre Vigevano in Castello – Castello Sforzesco), Mantova (4 settembre Mantova Summer Festival), Campobasso (8 settembre Area Eventi Nuovo Romagnoli nuova data), Riccione (RN) (10 settembre Riccione Music City), Ostuni (12 settembre Arena Bianca – Foro Boario), Barletta (14 settembre Fossato del Castello), Palermo (17 settembre Teatro di Verdura – Wave Summer Music 2026), Catania (19 settembre Villa Bellini – Wave Summer Music 2026), Macerata (22 settembre Sferisterio NUOVA DATA), Massa (24 settembre Piazza Aranci), Torbole sul Garda (TN) (26 settembre Spiaggia alle Foci del Sarca), Bergamo (28 settembre ChorusLife Arena), Napoli (1 ottobre Arena Flegrea) e concluderà con il live a Locarno (4 ottobre Palexpo FEVI NUOVA DATA).

Anche queste nuove date saranno l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi. Nella scaletta ci sarà spazio sia per il nuovo singolo Monghidoro – brano scritto per lui da Lorenzo Jovanotti e pubblicato il 3 aprile per Epic Records/Sony Music Italy – sia per i grandi classici del suo repertorio, che continuano ad essere tramandati di generazione in generazione. L’artista sarà accompagnato sul palco da una superband – diretta dal Maestro Luca Colombo – che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni brano. I biglietti delle due nuove date di Campobasso e di Macerata del tour C’era un ragazzo estate 2026 sono disponibili da oggi sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Per la data di Locarno è possibile acquistarli sui circuti Ticketcorner.ch e Biglietteria.ch. Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.

– foto ufficio stampa Goigest –

(ITALPRESS).