FIRENZE (ITALPRESS) – La Toscana ha una nuova Giunta regionale. Nella seduta di insediamento del Consiglio regionale, eletto con il voto del 12 e 13 ottobre 2025, il presidente della Regione Eugenio Giani ha indicato i nomi dei nuovi otto assessori regionali e del sottosegretario alla Presidenza della Regione, nuova figura istituzionale di raccordo tra Giunta e Consiglio, introdotta con l’ultima riforma statutaria. Mia Bintou Diop sarà la vicepresidente della Regione Toscana.

“Nella prossima seduta del Consiglio regionale – ha affermato il presidente Eugenio Giani – sarà illustrato ed approvato il programma di governo per il prossimo quinquennio“. Parte delle linee programmatiche sono state rappresentante dal presidente che concludendo il suo intervento ha poi elencato la squadra di governo. “I componenti della giunta – ha affermato il presidente Eugenio Giani – rappresentano le diverse competenze e sensibilità. Le specifiche deleghe saranno assegnate agli assessori nei prossimi giorni”.

La nuova Giunta regionale è composta come segue:

Mia Diop (Partito Democratico) Vicepresidente

David Barontini (Movimento 5 Stelle)

Filippo Boni (Partito Democratico)

Alberto Lenzi (Alleanza Verdi Sinistra)

Cristina Manetti (lista Giani – Casa Riformista)

Leonardo Marras (Partito Democratico)

Monia Monni (Partito Democratico)

Alessandra Nardini (Partito Democratico)

L’incarico di Sottosegretario alla presidenza della giunta regionale è assegnato a Bernard Dika (Partito Democratico).

La nuova giunta della Regione Toscana “unisce rinnovamento e quindi energie giovani ad sperienza che raccoglie il territorio e conseguentemente dà voci di espressione sul territorio che ha, naturalmente, le caratteristiche di una squadra, anche perché dovremmo governare tenendo conto che questa volta non c’è la preponderanza di un partito. Questa volta c’è un’articolazione su quattro forze politiche che sono rappresentate in Consiglio e quindi anche l’equilibrio politico con cui l’ho costruita”, ha detto il governatore Giani.

L’idea di nominare Bia Diop come vicepresidente della regione Toscana “è un’idea – ha spiegato Giani – che è nata nel corso di queste giornate, nel voler dare voce e rappresentanza ai territori, ma di volergliela dare con persone che in qualche modo interpretassero anche l’esperienza di novità che da questi territori potevano venire”. Quanto all’assegnazione delle deleghe, Giani ha concluso: “Le deleghe saranno decise nell’arco dei prossimi giorni, conto di fare la giunta entro venerdì, in modo da poterle ben definire anche alla luce della impostazione politica che queste persone possono avere”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).