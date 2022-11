FIRENZE (ITALPRESS) – “Come Regione abbiamo investito oltre 100 milioni di euro per realizzare interventi strategici di tutela dell’Arno, lo scolmatore e le casse di espansione. Continueremo a farlo per prevenire ogni tipo di pericolo e vivere l’Arno senza paura!”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ricordando l’anniversario dell’Alluvione di Firenze, avvenuta il 4 novembre 1966. “Ricordo ancora quando nella notte tra il 3 e 4 novembre 1966 l’Arno si trasformò improvvisamente in un pericolo mortale-ha aggiunto Giani-. Le immagini di Firenze ferita dal fango e dall’acqua fecero il giro del mondo ma la città non si arrese. Cittadini e persone da ogni parte si mobilitarono per i soccorsi dimostrando una grande solidarietà”.

(ITALPRESS).