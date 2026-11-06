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Gerry Scotti “Quando ‘La Ruota’ si fermerà mi fermerò un pò anche io”
MILANO (ITALPRESS) - “Ogni tanto mi chiedo quanto andremo avanti con la 'Ruota della fortuna'. Non lo so. In questo momento della mia vita, a 70 anni, con le soddisfazioni che mi dà questo programma, sono pronto a dire anche pubblicamente che quando si fermerà la Ruota mi fermerò un po' anch'io”. Lo ha detto Gerry Scotti a margine della seconda edizione del Festival dello Spettacolo che si è aperta questa mattina al Superstudio Più di Milano. xv1/ads/azn