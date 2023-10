MILANO (ITALPRESS) – “Serve un fronte comune per affermare un sistema della mobilità che sia ‘per’ tutti e non ‘contrò qualcuno”. Lo ha detto il presidente dell’Automobile Club di Milano, Geronimo La Russa, intervenendo al convegno ‘Lombardia locomotiva d’Italià, organizzato in Regione dall’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. “E’ pia illusione – ha aggiunto Geronimo La Russa – pensare a un futuro senza trasporto su gomma, mentre è possibile ragionare su modelli integrati nel segno della tutela dell’ambiente. Ciò deve avvenire salvaguardando anche il sistema economico lombardo. Un ragionamento che a Bruxelles faticano a comprendere e che, invece, proprio per rafforzare il ruolo della Lombardia come locomotiva d’Italia, deve valere sia per la città di Milano e sia per l’intero territorio regionale”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Aci Milano