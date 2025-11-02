BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – La polizia di Berlino ha arrestato un uomo sospettato di pianificare un attacco terroristico. Lo ha reso noto un portavoce della polizia, citato dal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il portavoce ha precisato che l’arresto è stato effettuato ieri, mentre per oggi è fissata la sua comparizione davanti al giudice.

Il portavoce ha affermato che l’uomo stava pianificando un attacco di matrice jihadista. I dettagli sul potenziale obiettivo non sono stati resi noti ma, secondo il quotidiano “Bild”, l’uomo aveva già individuato un sito a Berlino.

