Germania, il tribunale di Colonia sospende la definizione di estremista per il partito Afd

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il tribunale amministrativo di Colonia ha sospeso la definizione di “estremista comprovato” per il partito tedesco Alternative fuer Deutschland (AfD).

La Corte ha così accolto il ricorso presentato con procedura d’urgenza dalla forza politica contro la definizione stabilita nel 2025 dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l’intelligence interna tedesca. Secondo il tribunale di Colonia, nonostante “un forte sospetto” il partito non può essere definito con certezza come un’organizzazione estremista di destra e non manifesta in modo inequivocabile una tendenza anticostituzionale.

La sentenza amministrativa si limita a sospendere, dunque, ogni decisione sulla possibile definizione di AfD, in attesa dell’esito del procedimento giudiziario principale che vede contrapposti AfD e BfV. Tanto però è bastato alla leader della forza politica, Alice Weidel, per parlare su X di “una grande vittoria non solo per l’Afd, ma anche per la democrazia e lo Stato di diritto”

-Foto IPA Agency-

