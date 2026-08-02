Germania, il tempo pieno per gli alunni della scuola primaria diventa un diritto

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Con il mese di agosto in Germania è entrato in vigore in Germania il diritto all’educazione e all’assistenza per l’intera giornata per i bambini che iniziano la prima classe della scuola primaria. La misura, operativa dal primo agosto, sarà introdotta gradualmente e punta a evitare interruzioni nei servizi di cura e assistenza dopo l’ingresso dei bambini a scuola. Il diritto riguarderà inizialmente gli alunni della prima classe e sarà esteso ogni anno a una classe successiva. Dall’anno scolastico 2029-2030 comprenderà quindi tutti i bambini dalla prima alla quarta classe della scuola primaria. Non si tratta, tuttavia, di un obbligo: i genitori potranno scegliere liberamente se utilizzare il servizio e per quanto tempo.

Secondo il governo federale, le attività educative e di assistenza durante l’intera giornata offrono ai bambini maggiori occasioni per imparare, scoprire e sviluppare le proprie capacità, sia a scuola sia nelle strutture extrascolastiche. L’obiettivo è anche ampliare le opportunità educative e contribuire a compensare le condizioni di svantaggio. La misura intende inoltre facilitare la conciliazione tra famiglia e lavoro, ridurre il ricorso involontario al part-time da parte dei genitori e contribuire al contrasto della carenza di manodopera qualificata. Il diritto all’assistenza sarà garantito anche durante le vacanze scolastiche. Potranno concorrere alla sua attuazione anche campi estivi e altre attività per ragazzi organizzate da enti pubblici o da soggetti riconosciuti, consentendo alle amministrazioni locali di utilizzare le strutture già presenti sul territorio.

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