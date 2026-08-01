Ddl Sicurezza, Valditara “Presenterò un emendamento per vietare il burqa a scuola”

ROMA (ITALPRESS) – “Presenterò un emendamento al ddl Sicurezza per vietare il burqa a scuola”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un’intervista al Corriere della Sera. “Prevedremo anche corsi di italiano per i genitori stranieri per evitare che uno studente disimpari a casa quanto appreso in classe”.
– foto IPA Agency –
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