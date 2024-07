ROMA (ITALPRESS) – E’ disponibile in pre-order “Careless Whisper, l’Ep in uscita il prossimo autunno che celebra il 40° anniversario dell’uscita dell’iconico brano di George Michael.

“Careless Whisper” conterrà le versioni rimasterizzate del singolo originale, del mix esteso e dello strumentale e un’inedita registrazione dal vivo dell’intramontabile hit eseguita al Madison Square Garden di New York City durante l’elettrizzante concerto di George del 23 luglio 2008. La registrazione cattura la storica performance che segna il suo ritorno al pubblico di New York dopo un’incredibile pausa di 17 anni. Faceva parte del suo monumentale tour 25Live, un fenomeno mondiale che ha fatto registrare il tutto esaurito in arene e stadi e ha conquistato oltre 1,3 milioni di fan in tutto il mondo. L’ep uscirà in digitale e in formato fisico su CD e vinile picture disc da 12″, vinile marmorizzato rosso rubino da 12″, vinile bianco da 12″, vinile standard da 12″.

In cima alle classifiche in 25 paesi nel 1984, oggi “Careless Whisper” è certificato 7 volte Platino negli Stati Uniti e ha venduto oltre 1,5 milioni di copie solo nel Regno Unito. E’ stato anche certificato Platino e Diamante in altri 20 Paesi. Scritto insieme al compagno di band dei Wham! Andrew Ridgeley quando George Michael aveva solo 17 anni, e ampiamente considerato un capolavoro della canzone contemporanea, oggi è acclamato come un classico moderno. George Michael Entertainment dichiara: “Nel celebrare i 40 anni di ‘Careless Whisper’ siamo orgogliosi di condividere qualcosa di veramente speciale con i milioni di fan di George in tutto il mondo. Questo EP è un sincero ‘graziè da parte nostra a voi per il vostro sostegno e amore incessante. Siamo davvero grati. Grazie”.

foto: ufficio stampa Parole e d’intorni

(ITALPRESS).