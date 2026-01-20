Geolier porta sulle piattaforme digitali il nuovo brano “Amen”

MILANO (ITALPRESS) – A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo e attesissimo album “Tutto è possibile”, Geolier porta sulle piattaforme “Amen”. Il brano, pubblicato lo scorso ottobre su YouTube e sui canali social dell’artista, entra oggi ufficialmente nella tracklist del disco in seguito alle migliaia di richieste dei fan.

Una risposta diretta ad una domanda costante del suo pubblico, annunciata a sorpresa nelle ultime ore. “Amen” è un freestyle essenziale e senza filtri: un ritorno all’attitudine più pura, street e consapevole. Un pezzo che racconta fame, identità e visione, e che oggi completa un progetto già diventato centrale nella scena italiana. ”

Tutto è possibile” ha infatti segnato un esordio dominante su Spotify, con tutte le tracce del disco presenti nelle prime 16 posizioni della Top 50, certificando il momento di assoluta centralità di Geolier. Il disco non è solo una conferma numerica, ma la fotografia di un percorso reale: dalla strada ai palchi più grandi, dal quartiere a collaborazioni che fino a pochi anni fa sembravano irraggiungibili.

Un racconto che mette insieme mondi diversi, con la presenza di Pino Daniele, 50 Cent, Anuel AA, Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi, senza mai perdere coerenza. “Tutto è possibile” nasce da una frase che diventa visione e si sviluppa come un diario lucido: crescita, successo, pressione, radici e sogni realizzati.

La strada resta un riferimento costante, non come immagine, ma come prospettiva. Napoli è una voce viva, origine e centro emotivo dell’intero progetto. Con l’aggiunta di “Amen”, l’album si arricchisce di un tassello fondamentale: quello della fame iniziale che convive con la consapevolezza di chi oggi detta il passo, forte dei numeri, della credibilità e del legame diretto con il proprio pubblico.

