GENOVA (ITALPRESS) – “I porti della Liguria sono a disposizione del Governo e come ho già detto in occasione dell’arrivo della Geo Barents alla Spezia a fine gennaio credo che sia giusto dare un pò di respiro ai porti più oberati dal flusso migratorio nel sud del Paese”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito all’assegnazione del porto della Spezia alla nave Geo Barents in arrivo venerdì in Liguria. “E’ giusto che ognuno faccia la sua parte – ha aggiunto Toti – e bene fa il Governo a dividere il peso e gli sforzi in un Paese che deve essere solidale. Restiamo quindi a disposizione di prefetture e autorità di polizia, a cui spettano tutte le operazioni relative all’accoglienza dei migranti, con la nostra Protezione civile e la nostra sanità ove la prefettura di Spezia ne faccia eventuale richiesta”.

