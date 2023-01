Gentiloni “Si può evitare una profonda recessione nell’Eurozona”

“C'è possibilità di evitare una profonda recessione, e forse entrare in una contrazione superficiale più limitata nell'area euro: abbiamo avuto delle notizie incoraggianti, penso che siamo riusciti a ridurre la dipendenza energetica, i prezzi dell'energia sono diminuiti significativamente e l'inflazione ha avuto il suo picco in Europa alla fine dello scorso anno”. Così Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'Economia. xf4/tvi/gtr