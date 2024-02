Gentiloni “Archiviare idea Italia come fanalino di coda Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Dobbiamo toglierci l'idea dell'Italia come fanalino di coda. Penso che dovremmo mettere un pò in archivio questa immagine, ammesso che sia stata stabilmente la realtà, perchè anche quando se ne parlava molto non era forse la realtà fino in fondo. Quello che vediamo oggi è che abbiamo in difficoltà nella crescita soprattutto alcune zone dell'Unione europea", ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni.