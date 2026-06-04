Damiano “Invertire rotta, salario buono sia al centro del programma del csx”

ROMA (ITALPRESS) - "Il centrosinistra dovrà scrivere il suo programma, il prossimo anno si va ad elezioni e mi auguro che abbia al centro il tema del salario buono, giusto, come dice l'articolo 36 della Costituzione, e del lavoro di qualità. Questi sono i due requisiti necessari. Bisogna invertire la rotta perché, purtroppo, abbiamo in Italia troppi lavoratori che, nonostante il fatto che abbiano un rapporto di lavoro, sono considerati poveri; alla fine del mese non ci arrivano. E, soprattutto, esiste ancora un margine ampio di precarietà del lavoro". Lo afferma Cesare Damiano, nel corso della presentazione del libro "L'Italia che non arriva a fine mese" scritto assieme a Mimmo Carrieri e Agostino Megale. Questa crisi "nasce dal fatto che, purtroppo, siamo passati ad un modello di capitalismo, quello liberista, che sicuramente ha guardato meno alla tutela del lavoro, ha smantellato alcuni diritti fondamentali. Il lavoro molecolare è più difficile da rappresentare - osserva -. Noi siamo un Paese nel quale, purtroppo, muoiono bruciati vivi lavoratori che rivendicano il giusto salario, questa è barbarie. Viviamo in un mondo nel quale i rider ricevono meno di tre euro e questo è un lavoro organizzato da multinazionali. Tutto questo va cambiato". xb1/col4/mca3