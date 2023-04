GENOVA (ITALPRESS) – Il tetto di un palazzo a Genova è parzialmente crollato nel primo pomeriggio di oggi, distruggendo un appartamento all’ultimo piano. E’ successo in via Venezia, nel quartiere di San Teodoro sulle prime alture del porto. Il cedimento non ha provocato feriti, ma l’intero edificio è stato evacuato e 25 persone passeranno la notte fuori casa. Sul posto vigili del fuoco, polizia, carabinieri e protezione civile. Da quanto si è appreso, nell’appartamento in cui è avvenuto il crollo erano in corso lavori di ristrutturazione da parte dello stesso proprietario. Al momento del cedimento non c’era nessuno all’interno e non stavano transitando persone nella strada sottostante, che spesso è percorsa dagli studenti di un istituto tecnico nelle vicinanze. I vigili del fuoco hanno allontanato tutti i residenti in attesa di ulteriori verifiche. Tra gli sfollati ci sono anche anziani, disabili e una bambina di pochi mesi. La Protezione civile ha reperito alloggi in albergo per tre nuclei, mentre gli altri hanno trovato sistemazioni alternative in autonomia. (ITALPRESS).

