“Gennaio 2016” è il nuovo singolo dei Tiromancino

Tiromancino annunciano il ritorno con il nuovo album "Quando meno me lo aspetto" in arrivo il 6 febbraio. Si tratta del 14esimo album in studio dei Tiromancino e arriva trainato dal primo singolo "Gennaio 2016", disponibile dal 2 gennaio su tutte le piattaforme digitali.

“Gennaio 2016” è una ballata intensa e dalla forte impronta cantautorale, che s’inserisce perfettamente nel vasto repertorio di Federico Zampaglione, fra gli artisti più apprezzati della sua generazione. “Ci sono amori che non ti salvano la vita, ma ti permettono di attraversare il buio. Il singolo fotografa esattamente questa fase, quella in cui si trova il coraggio di rialzarsi” – racconta Federico Zampaglione. Il brano vede nuovamente la collaborazione con il pianista Andrea Pesce, con cui Zampaglione ha già firmato singoli come “Per me è importante” e “Imparare dal vento”.

Dopo il successo del tour celebrativo dei 25 anni dello storico album “La descrizione di un attimo”, i Tiromancino hanno annunciato le date del tour teatrale “Quando meno me lo aspetto Tour, prodotto da DM Produzioni, che partirà il 10 aprile dall’Auditorium Parco delle Musica di Roma per poi toccare tutta la penisola. Federico Zampaglione sarà accompagnato da Francesco Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria), Antonio Marcucci (chitarra), Fabio Verdini (tastiere) e da un quartetto d’archi.

