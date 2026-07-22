Genetica medica, diagnosi più precise e terapie personalizzate

ROMA (ITALPRESS) - La genetica ha un ruolo sempre più centrale nella medicina: il suo apporto è fondamentale per comprendere le cause di molte patologie, migliorare la diagnosi e individuare persone con un rischio maggiore di sviluppare determinate malattie. “La genetica medica è una scienza che è uscita dalla nicchia ed è diventata uno strumento importante. Per alcune patologie la base genetica si collega allo sviluppo della malattia stessa, anche se poi si può manifestare con una certa eterogeneità; in altri casi invece la genetica ci può dare le basi della suscettibilità, che non vuol dire certezza di malattia ma rischio che questa si manifesti con determinati fattori, alcuni noti e altri meno”. Lo ha detto Monica Miozzo, direttrice dell’unità operativa complessa di Genetica medica presso l’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, intervistata per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. col3/gsl