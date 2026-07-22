Fakir, Salvini “Rispetto per chi indossa una divisa è fondamentale”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Invito tutti a portare rispetto e a ringraziare e onorare il sacrificio quotidiano di uomini e donne in divisa". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nell'incontro con la stampa subito dopo la visita in questura a Bologna. "L'odio per le divise spero che sia fuori dal contesto politico, perché ogni tanto qualcuno anche in Parlamento, quando sente parlare di forze dell'ordine, ha un moto di allergia. Spero che, nonostante la politica si divida su tante cose, a Bologna come ovunque, il rispetto per chi indossa una divisa e fa il suo lavoro resti fondamentale e sacro". xt1/col4/azn