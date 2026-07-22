Reiscrizione dei medici radiati, la Fnomceo chiede di rivedere la norma

ROMA (ITALPRESS) - Un appello al Parlamento per fermare la norma che consentirebbe la reiscrizione all'albo dei medici radiati durante l'emergenza Covid. A lanciarlo è il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, che chiede di rivedere l'emendamento approvato in Commissione Affari Sociali della Camera. Per il presidente della Fnomceo, è necessario rivedere questa norma, "perché lo Stato ribadisca ancora una volta che la scienza è il punto di riferimento anche nella salute dei cittadini". col3/azn