Generali lancia Excellence Academy per rafforzare la trasformazione strategica del gruppo

TRIESTE (ITALPRESS) – È stata presentata oggi a Palazzo Berlam a Trieste la Generali Excellence Academy che si pone l’obiettivo di rafforzare la formazione continua e l’upskilling per la crescita di lungo periodo del Gruppo. Inserita all’interno del piano strategico, l’Academy intende introdurre un nuovo modello di apprendimento integrato, con lo scopo di dotare i dipendenti, a tutti i livelli e in tutti i 50 Paesi in cui Generali è presente, delle competenze fondamentali e delle capacità per affrontare i continui cambiamenti che il mondo del lavoro, e non solo, propone.

“Le forze che ci hanno portato a questo investimento sono tre – ha spiegato il presidente di Generali, Andrea Sironi -. L’intelligenza artificiale: serve capacità di interpretare i risultati e i rischi che questo strumento comporta. La frammentazione, geopolitica ma anche regolamentare: vogliamo formare persone in grado di collegare elementi di diversità, in un Gruppo come il nostro che va dalla Cina al Sud America, con percorsi comuni capaci di creare uniformità. L’accelerazione nel cambiamento delle competenze: le conoscenze cambiano rapidamente ed è necessario mantenere il passo”.

Sironi ha sottolineato come l’Academy punti alla “crescita delle persone sul piano tecnico, culturale e della gestione del cliente. Il mondo sta cambiando e la conoscenza diventa ben presto obsoleta. In questo contesto, la formazione diventa basilare: per Generali l’apprendimento è una capacità strategica e uno strumento per attrarre giovani capaci”.

Sarah Toms, Chief Innovation Officer all’International Institute for Management Development, ha rimarcato come “l’apprendimento oggi è più fondamentale che mai. L’automazione crescente determina una necessità di lavoro ad alto livello di conoscenza. Recenti ricerche confermano che i cosiddetti ‘heavy learners’ sono più consapevoli, meno stressati e più soddisfatti al lavoro, oltre ad avere un vantaggio competitivo”.

Monica Possa, Group Chief People & Organization Officer di Generali, ha spiegato come l’origine dell’Academy nasca dal fatto che “vogliamo avere persone il più possibile capaci. Abbiamo messo al centro il fattore umano, con l’obiettivo di cambiare il modo di interagire all’interno e con i clienti, inserendo la formazione nei progetti del nostro piano strategico. Una visione ambiziosa che le nostre persone meritano e che punta a costruire un vantaggio competitivo per le Generali del futuro”.

La Group Head of Academy, Alberta Zamolo, ha delineato le modalità con cui lavorerà il progetto di formazione di Generali: “Intendiamo mettere insieme le best pratices nel mondo per metterle a disposizione dell’intero Gruppo. Abbiamo già avviato alcune scuole e corsi di eccellenza sul fronte tecnico – funzionale, altri ne apriremo anche su altri temi, quali l’intelligenza artificiale e il rapporto con il cliente. Realizzeremo eventi e giochi per garantire quella parte di divertimento, fondamentale nella formazione, e incentivare la voglia di imparare”.

-Foto xt6/Italpress-

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