Generali, Donnet “Operazione con Natixis opportunità unica”

VENEZIA (ITALPRESS) - L'operazione con Natixis "è trasformativa per l'asset management di Generali". Lo ha detto il Group Ceo di Generali, Philippe Donnet, a margine dell'Investor Day. "E' un'opportunità unica, strategica per Generali, per costruire un soggetto leader in Europa e nel mondo. Questa operazione creerà molto valore per Generali, e porta benefici ai nostri clienti", ha aggiunto. xa7/sat/gtr