Il Generale Portolano negli Usa per i colloqui sulla sicurezza in Ucraina

ROMA (ITALPRESS) – Su disposizione del Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, prenderà parte nelle prossime ore ai colloqui che si terranno negli Stati Uniti con i rappresentanti militari delle nazioni che ieri erano presenti al vertice.

L’incontro, si legge in una nota del ministero, sarà incentrato “sulla pianificazione e sulla definizione di misure concrete per garantire all’Ucraina solidi strumenti di sicurezza, nell’eventualità di un cessate il fuoco o dell’avvio di un processo di pace”.

“La partecipazione italiana a questo tavolo – ha sottolineato il Ministro della Difesa Guido Crosetto – conferma la volontà del nostro Paese di contribuire, insieme agli alleati e ai partner internazionali, alla stabilità e alla sicurezza dell’Europa”.

La presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa rappresenta un contributo operativo fondamentale dell’Italia nell’ambito del coordinamento internazionale volto a sostenere percorsi di pace e a rafforzare la sicurezza collettiva.

