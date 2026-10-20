ROMA (ITALPRESS) – “Il punto è che la frammentazione europea è un limite strategico e di vulnerabilità operativa. Servono programmi comuni e filiere resilienti, la cooperazione europea va perseguita dove offre un reale valore aggiunto”. Così il generale Luciano Portolano, capo di Stato maggiore della Difesa, in occasione del Defence Procurement Forum. “La deterrenza non si misura più solo sulla quantità e sulla qualità dei sistemi, ma anche sulla capacità tecnologica”, ha aggiunto.

“L’Ucraina ci insegna molto, la lezione che ci consegna è chiara: non esiste una difesa credibile senza un’industria capace di produrre armi in quantità e capace di garantire una sostenibilità. Ma questa capacità non si improvvisa e va costruita in tempi di pace”. “Siamo in un momento favorevole perché per la prima volta disponiamo di strumenti normativi e finanziari che vengono incontro alle nostre ambizioni. Ma anche in un momento delicato, se non difficile, perché le risorse da sole non bastano per produrre un cambiamento”, ha aggiunto.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).