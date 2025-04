Al Gemelli una App per bambini che unisce l’IA e l’Art-Therapy

ROMA (ITALPRESS) – Sono migliaia i bambini e ragazzi che convivono con patologie complesse in cura nei diversi reparti pediatrici del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Per loro è stato sviluppato un progetto che unisce tecnologia, arte ed espressività in collaborazione con Saatchi&Saatchi Italia e con il contributo incondizionato di Fondazione Pfizer.

“Abbiamo creato un’interfaccia utilizzando icone facili da riconoscere: i bambini e i ragazzi, in base alla loro ispirazione e stato d’animo possono sceglierne cinque e generare un’immagine. Siamo felici di essere parte attiva in un progetto in cui la tecnologia è al servizio dell’espressione creativa dei bambini e dei ragazzi che convivono con patologie complesse“, affermano Manuel Musilli e Leonardo Cotti, Direttori creativi di Saatchi&Saatchi Italia. Sviluppata in collaborazione con terapisti, psicologi, creativi ed esperti di intelligenza artificiale, questo strumento offre un’esperienza personalizzata.

“Questa applicazione permette ai bambini e ragazzi di comunicare emozioni, desideri e vissuti attraverso la narrazione visiva favorendo il dialogo tra emozione e cura, tra tecnologia e umanità”, dichiara la professoressa Daniela Chieffo, Direttore Psicologia Clinica Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e associata di Psicologia generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un’iniziativa innovativa che favorisce l’ascolto e l’accoglienza dei piccoli pazienti.

“Fondazione Pfizer è stata lieta di percorrere questa ulteriore tappa insieme all’area pediatrica del Policlinico Gemelli a beneficio di centinaia di bambini e ragazzi con patologie complesse. Negli anni, attraverso specifiche progettazioni sociali, abbiamo valorizzato talenti e interessi dei ragazzi anche dentro i reparti dell’ospedale. Adesso si tratta di una nuova frontiera dell’arte terapia digitale: uno strumento innovativo che integra creatività, tecnologia e cura, pensato per supportare il benessere emotivo e psicologico dei bambini affetti da patologie complesse. Questa attività si integra perfettamente in quella che è la missione di Fondazione Pfizer: supportare progetti che possano aiutare i cittadini e i giovani a crescere perché sono loro il futuro della nostra società “, dichiara Barbara Capaccetti, Presidente Fondazione Pfizer.

