Gdf, Napolitano “Palermo è cambiata in positivo, lascio un pezzo del mio cuore”

PALERMO (ITALPRESS) - "In questi quattro anni ho notato grandi cambiamenti in positivo di questa città: lascio un pezzo del mio cuore a Palermo e averla vista sempre più piena di turisti mi ha fatto piacere". Così il comandante provinciale uscente della Guardia di Finanza, generale di brigata Domenico Napolitano, a margine di un incontro con i giornalisti nella caserma Vincenzo Mazzarella a Palermo. "L'attenzione deve essere massima per comprendere tutta la forza economica che va ad aumentare e che viene documentata, soprattutto dove questi benefici economici andranno a produrre effetti - aggiunge Napolitano, - Bisogna salvaguardare l'economia legale e tutti gli imprenditori onesti. I ragazzi di oggi, soprattutto ispettori e ufficiali, durante il percorso di formazione conseguono un titolo di laurea: questo trent'anni fa non accadeva e rappresenta un vantaggio enorme. Perdiamo professionalità che hanno costruito con il tempo la loro esperienza, ma quelli che arrivano oggi a Palermo sono ragazzi di altissimo livello che nel giro di qualche anno garantiranno prestazioni eccezionali". xd8/mrc/gsl