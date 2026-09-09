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Tg Sport – 9/9/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Debutto amaro per l'Inter: il Real Madrid vince 2-1 al Bernabeu - Le altre italiane in Champions tra Napoli, Como e Roma - Serie A, arbitri 4ª giornata: Marcenaro dirigerà Lazio-Milan - Pallone d'Oro 2026, Lautaro unico della Serie A tra i 30 finalisti - Milan, oggi festeggia compleanno da record per Modric - US Open, Shelton piega Alcaraz, Tiafoe completa la rimonta - Bolelli e Vavassori conquistano i quarti nel doppio - Oltre 700 mila partecipanti attesi per la settima edizione dello Sportcity Day gsl