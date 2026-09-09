Venezia, De Angelis al Lido con “Il fuoco che ti porti dentro”

VENEZIA (ITALPRESS) - L’amore devastante di una madre e il ritratto senza mezze misure di una donna che non conosce compromessi sentimentali: a Venezia 83 irrompe Angela, la protagonista di “Il fuoco che ti porti dentro” che Edoardo De Angelis ha tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Franchini. "Franchini -dice il regista- mi raccontò di questo personaggio ispirato a sua madre Angela e più me lo raccontava più dentro di me risuonavano richiami ancestrali a a tutta una serie di atteggiamenti, di caratteristiche, ma anche di lessico che mi ricordavano moltissimo mia nonna". xr7/mgg/gtr (video di Federica Polidoro)