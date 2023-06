Gdf, Mattarella “Presidio sicuro di legalità”

"La Guardia di Finanza si è sempre affermata come presidio sicuro di legalità, come garante fedele della sicurezza economica del nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della festa della Guardia di Finanza. mgg/gsl (Fonte video: Quirinale)