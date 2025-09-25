Gaza, Witkoff “Svolta decisiva nei prossimi giorni”

ROMA (ITALPRESS) – L’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, si aspetta una “svolta decisiva” sulla situazione nella Striscia di Gaza nei prossimi giorni, dopo che il presidente americano Donald Trump ha presentato un piano ad alcuni Paesi della regione. “Siamo fiduciosi che nei prossimi giorni saremo in grado di annunciare una svolta decisiva”, ha dichiarato Witkoff durante un vertice a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come riportano i media israeliani. Trump ha presentato la sua proposta durante un incontro con i leader di alcuni Paesi arabi e musulmani martedì, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

“Abbiamo presentato quello che chiamiamo il piano di Trump in 21 punti per la pace in Medio Oriente e a Gaza. Penso che risponda alle preoccupazioni di Israele e a quelle di tutti i paesi vicini della regione”, ha concluso Witkoff. Una fonte diplomatica occidentale ha dichiarato ieri al sito web di Al-Nusra che il presidente americano Donald Trump ha proposto un “piano di pace” che include un cessate il fuoco di 20 giorni a Gaza, dopo il quale Hamas consegnerà gli ostaggi e i Paesi arabi e musulmani gestiranno l’amministrazione della Striscia per 3 anni. Durante questo periodo, verrà istituito un governo palestinese senza la partecipazione di Hamas. Secondo il rapporto, i Paesi arabi interessati hanno espresso il loro accordo sul piano in un incontro con Trump, “in attesa di conoscere la posizione di Israele e Hamas”.

ALTRI 16 MORTI

E’ di 16 morti il bilancio degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dall’alba di oggi. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Undici persone sono state uccise in un attacco ad Al-Zawaida, nella parte centrale di Gaza, mentre altre cinque sono morte nei raid a Khan Younis, nel sud della Striscia. A Gaza City proseguono i bombardamenti che hanno ferito quattro persone, aggiunge Wafa.

L’AERONAUTICA MILITARE ISRAELIANA COLPISCE 170 OBIETTIVI

L’Aeronautica Militare israeliana ha colpito oltre 170 obiettivi nella Striscia di Gaza ieri, mentre le truppe avanzano ulteriormente a Gaza City nel contesto di una nuova offensiva contro Hamas. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf), aggiungendo che tra gli obiettivi colpiti ci sono terroristi, edifici utilizzati da gruppi terroristici, depositi di armi e altre infrastrutture. A Gaza City, la Divisione 98 ha diretto attacchi con droni su circa 20 obiettivi, tra cui un miliziano che stava pianificando un attentato, altri uomini armati e un deposito di armi, affermano le Idf. I militari delle divisioni 162 e 36 operative a Gaza City nei giorni scorsi hanno ucciso altri miliziani e distrutto infrastrutture utilizzate da gruppi terroristici, afferma l’esercito. Nel frattempo, fuori Gaza City, nel nord della Striscia, i militari hanno distrutto diversi siti di Hamas, tra cui tunnel e un sito dove erano stati piazzati ordigni esplosivi per tendere un’imboscata, afferma l’esercito. Nel sud della Striscia, la Divisione di Gaza ha ucciso diversi miliziani che si erano avvicinati alle truppe.

