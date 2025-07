ROMA (ITALPRESS) – L’inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha annunciato “il ritiro del team negoziale statunitense da Doha per consultazioni dopo l’ultima risposta di Hamas, che dimostra chiaramente una mancanza di volontà di raggiungere un cessate il fuoco a Gaza”.

Su X, Witkoff accusa Hamas di “non agire in buona fede”, “nonostante i mediatori abbiano compiuto grandi sforzi“. “Valuteremo ora opzioni alternative per riportare a casa gli ostaggi e cercare di creare un ambiente più stabile per la popolazione di Gaza. È una vergogna che Hamas abbia agito in modo così egoistico. Siamo determinati a porre fine a questo conflitto e a raggiungere una pace duratura a Gaza”, conclude Witkoff.

NETANYAHU RICHIAMA IN ISRAELE I NEGOZIATORI

