MILANO (ITALPRESS) – Mentre a Sharm el-Sheikh ha preso il via il terzo round di colloqui per attuare il piano proposto dal presidente americano Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, il gruppo terroristico palestinese Hamas fa sapere in una nota di aver “agito in modo positivo e responsabile per concludere l’accordo” e che prevale l’ottimismo. “La nostra delegazione a Sharm el-Sheikh ha dimostrato la positività e la responsabilità necessarie per raggiungere i progressi richiesti e concludere l’accordo. I mediatori stanno compiendo grandi sforzi per rimuovere qualsiasi ostacolo all’attuazione del cessate il fuoco e uno spirito di ottimismo è prevalente tra tutti”, sostiene Hamas. Il gruppo aggiunge che “i negoziati si sono concentrati sui meccanismi per attuare la fine della guerra, il ritiro delle forze di occupazione – l’esercito israeliano – dalla Striscia di Gaza e lo scambio di prigionieri” e ostaggi. Hamas conclude annunciando che “oggi vengono scambiate le liste dei detenuti e degli ostaggi da rilasciare, secondo i criteri e il numero concordati”.

WITKOFF E KUSHNER IN EGITTO PER L’ACCELERATA

L’inviato del presidente Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero del presidente, Jared Kushner, sono arrivati in Egitto per partecipare ai negoziati sul rilascio degli ostaggi e sulla fine della guerra a Gaza. Lo riportano i media israeliani.

La delegazione Usa, insieme al capo dell’intelligence turca Ibrahim Kalin e al ministro degli Affari strategici israeliano, Ron Dermer, braccio destro del premier Benjamin Netanyahu parteciperanno oggi alla terza giornata dei colloqui indiretti nella località egiziana sul Mar Rosso. Secondo l’emittente del Qatar Al-Arabi, anche il premier e ministro degli Esteri di Doha, Mohammed al-Thani sarà in Egitto questa mattina per unirsi ai colloqui.

L’emittente pubblica israeliana Kan ha annunciato ieri sera che l’arrivo di Witkoff e Kushner a Sharm el-Sheikh dovrebbe accelerare i contatti tra Hamas e Israele per arrivare a una svolta. Si prevede che i colloqui vengano incentrati sulle mappe di ritiro delle Forze di difesa israeliane (Idf) da Gaza e sul veto al rilascio dei prigionieri. Una fonte israeliana vicina ai colloqui ha dichiarato al quotidiano israeliano Haaretz: “Non sappiamo ancora come andranno le cose. Gli Stati Uniti stanno agendo in questo modo per chiudere la questione rapidamente, ma finché ciò non accadrà, non accadrà”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che esiste una “reale possibilità” di un accordo di pace a Gaza.

“C’è una reale possibilità che possiamo fare qualcosa”, ha detto Trump ieri ai giornalisti nello Studio Ovale parlando insieme al primo ministro canadese Mark Carney. “Abbiamo molto potere, faremo tutto il possibile per garantire che tutti aderiscano a questo accordo”, ha aggiunto Trump.

Kan aggiunge che la presenza del capo dell’intelligence turca sarebbe legata alla questione della vendita degli F-35 degli Stati Uniti alla Turchia.

“Non abbiamo mai cambiato strategia. Continuiamo a sostenere il progetto americano che ha avuto il consenso del parlamento”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dulla possibilità di operare uno sforzo internazionale per convincere tutti gli attori a fare un passo rispetto alla questione della Striscia di Gaza tra Hamas e Israele. “Mi auguro che si possano realizzare il maggior numero possibile dei punti della proposta dell’amministrazione di Washington e che si raggiunga un accordo. Giovedì saremo a Parigi, riuniti paesi europei , paesi arabi con il Canada e l’Indonesia per cercare di dare un contributo alla costruzione della pace e alla ricostruzione e messa in sicurezza dell’intera area“, ha aggiunto.

