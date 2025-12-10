Gaza, Waltz: “Nei prossimi giorni mi aspetto degli annunci sulla fase 2”

GERUSALEMME (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite Mike Waltz ha annunciato di aspettarsi “prossimi” annunci sull’avanzamento del piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la Striscia di Gaza. Le dichiarazioni sono state riportate dai media israeliano dopo l’incontro a Gerusalemme tra il diplomatico e il presidente israeliano Isaac Herzog.

In un comunicato stampa diffuso dall’ufficio di Herzog, Waltz ha elogiato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del mese scorso sul piano per Gaza come “probabilmente la risoluzione migliore che abbiamo visto per Israele, per la stabilità nella regione”, affermando che “non è stata solo un’enorme retorica, ma mette in atto un piano chiaro”.

Tra i prossimi annunci a cui fa riferimento Walz ci sono il Consiglio per la pace e il comitato di tecnocrati palestinesi che verranno istituiti nell’ambito del piano per supervisionare la gestione di Gaza, e la forza internazionale che pattuglierà la Striscia.

“Credo che assisteremo a prossimi annunci riguardanti il Consiglio per la pace, guidato dal presidente Trump. Le componenti chiave di questo sono un’autorità di tecnocrati dei palestinesi per ottenere acqua, gas, fognature, per ripristinare i servizi di base a Gaza. Naturalmente, un meccanismo di finanziamento e poi la forza internazionale di stabilizzazione”, ha affermato.

Uno dei punti fermi è che “Hamas deve andarsene”, ha concluso. Da parte sua, il presidente israeliano Herzog ha detto: “Speriamo che il processo non richieda troppo tempo, perché in Medio Oriente, se si aspetta troppo a lungo, il vuoto si riempie”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).