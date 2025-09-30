Gaza, von der Leyen “L’Ue è pronta a contribuire alla fine della guerra”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’impegno di porre fine alla guerra a Gaza incoraggia tutte le parti a cogliere questa opportunità. L’UE è pronta a contribuire. Le ostilità dovrebbero cessare con la fornitura di aiuti umanitari immediati alla popolazione di Gaza e con il rilascio immediato di tutti gli ostaggi. Una soluzione a due Stati rimane l’unica via percorribile per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, in cui il popolo israeliano e quello palestinese possano vivere fianco a fianco, in pace e sicurezza, liberi da violenza e terrorismo”. Così sui social la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).