WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “I miei rappresentanti hanno avuto oggi un lungo e produttivo incontro con gli israeliani su Gaza. Israele ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare il cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale lavoreremo con tutte le parti per porre fine alla guerra. Qatariani ed egiziani, che hanno lavorato duramente per contribuire a portare la pace, presenteranno questa proposta finale. Spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas accetti questo accordo, perché la situazione non migliorerà, ma peggiorerà solo”. Così il presidente degli Sati Uniti, Donald Trump, su Truth.

FONTI HAMAS, “PRONTI, MA LA GUERRA DEVE FINIRE”

Fonti affiliate ad Hamas hanno riferito al sito Ynet che l’organizzazione sta esaminando la bozza dell’accordo di cessate il fuoco e che sono in corso consultazioni ad alto livello in merito al testo consegnato tramite mediatori. Secondo le fonti, la leadership “si sta incontrando continuamente” e la valutazione prevalente è che Hamas dovrebbe accettare la proposta, purché includa l’impegno a porre fine alla guerra per fasi e non solo con una pausa temporanea. “C’è un clima di cautela, ma anche un senso di urgenza. Questa potrebbe essere l’ultima opportunità”, ha aggiunto una delle fonti.

