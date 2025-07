Gaza, Tajani “Israele acceleri la distribuzione degli aiuti umanitari”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia chiede al Governo israeliano l’accelerazione dell’ingresso e della distribuzione degli aiuti in attesa. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha presieduto questa sera, alla Farnesina, una nuova riunione dedicata alla crisi in Medio Oriente e all’emergenza umanitaria a Gaza. Il Governo italiano sta rafforzando le iniziative umanitarie in corso, portate avanti dall’Italia nell’ambito dell’iniziativa “Food for Gaza”. Tajani ha dato indicazione all’Ambasciatore d’Italia a Tel Aviv di chiedere al Governo israeliano di sbloccare l’ingresso e la distribuzione degli aiuti in attesa al porto di Ashdod.

Inoltre è già stata finalizzata una nuova operazione di evacuazione di altri bambini palestinesi malati, per un totale di 50 persone con gli accompagnatori, che verranno curati negli ospedali italiani in collaborazione con la Protezione Civile. Su indicazione del Ministro, saranno stanziati i ulteriori 5 milioni di euro al Programma Alimentare Mondiale per altri aiuti. Con il Ministero della Difesa si sta infine studiando la concreta possibilità di lanci aerei degli aiuti umanitari.

