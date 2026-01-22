LONDRA (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper, ha dichiarato che il Regno Unito non aderirà ancora al Board of Peace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a causa delle preoccupazioni circa la possibile partecipazione del leader russo Vladimir Putin. Cooper ha dichiarato alla BBC che il Regno Unito è stato invitato a entrare nel consiglio di amministrazione, ma che “non sarà tra i firmatari oggi” durante una cerimonia programmata al World Economic Forum di Davos. Il ministro degli Esteri ha descritto il comitato come un “trattato legale che solleva questioni molto più ampie” rispetto all’obiettivo iniziale del comitato di porre fine alla guerra tra Israele e Hamas a Gaza.

