Gaza, il nuovo volo di evacuazione medica arriva dall’Italia

ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via ieri una nuova operazione umanitaria di evacuazione medica dalla Striscia di Gaza. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando in una nota che l’operazione si inserisce nel quadro delle precedenti evacuazioni sanitarie, di cui l’ultima effettuata a marzo scorso, realizzate sotto l’impulso del governo italiano.

L’iniziativa è stata realizzata sotto il coordinamento della Protezione Civile, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme, l’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv e il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI). Il trasferimento è avvenuto mediante due velivoli militari dell’Aeronautica Militare che arriveranno in Israele, all’aeroporto di Ramon, nella giornata di mercoledì.

Il personale dell’Unità di Crisi della Farnesina ha seguito tutte le operazioni del volo umanitario in stretto coordinamento con il personale diplomatico-consolare in loco. Al termine dell’operazione, i minori e i loro accompagnatori saranno distribuiti in strutture ospedaliere pubbliche su tutto il territorio nazionale, selezionate in base alle specifiche condizioni cliniche. Con questa nuova missione il numero complessivo delle persone evacuate dalla Striscia per ragioni mediche dall’inizio del 2024 sale a 393, di cui 133 minori.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).