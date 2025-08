Gaza, Netanyahu convoca per domani il gabinetto di sicurezza

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, convocherà il gabinetto di sicurezza domani alle 18:00 (le 17 in Italia) presso il suo ufficio a Gerusalemme. Lo riferiscono i media citando l’ufficio del premier.

Durante una riunione ristretta di tre ore sulla sicurezza tenutasi ieri, a Netanyahu sono state presentate le opzioni per la prosecuzione delle operazioni militari a Gaza dal capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), generale Eyal Zamir. Secondo le recenti dichiarazioni e indiscrezioni stampa, il gabinetto dovrebbe approvare un’occupazione militare completa della Striscia durante la riunione di domani, nonostante Zamir e i funzionari dell’esercito abbiano messo in guardia contro tale decisione. Il timore dei vertici militari è che venga messa in pericola la vita degli ostaggi.

LAPID “OCCUPARE GAZA E’ UNA PESSIMA IDEA”

“Occupare Gaza è una pessima idea. Non si va in guerra se non si ha tutto il popolo alle spalle. Occupare Gaza è una pessima idea dal punto di vista operativo, morale ed economico”. Così in una nota il leader dell’opposizione israeliana, Yair Lapid, dopo un briefing sulla sicurezza con il primo ministro Benjamin Netanyahu. L’incontro fra il premier e il capo dell’opposizione in vista della riunione di gabinetto di domani sulla sicurezza in cui dovrebbe essere approvata l’espansione dell’operazione militare a Gaza.

