ROMA (ITALPRESS) – Due persone sono state uccise e altre sono state ferite questa mattina nel bombardamento dell’esercito israeliano a est delle città di Gaza e Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Una persona è stata uccisa dai colpi di artiglieria che hanno preso di mira l’area di Al-Shaaf nel quartiere di Al-Tuffah a est di Gaza City. In un attacco con drone Bani Suhaila, a est di Khan Younis, nel sud di Gaza, è stata uccisa un’altra persona.

Dall’entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza il 10 ottobre scorso, secondo le autorità di Gaza controllate dal gruppo terroristico Hamas 340 persone sono morte e 871 ferite. I resoconti delle autorità di Gaza non dicono se i morti sono civili o miliziani armati , mentre 574 corpi sono stati recuperati. Al momento non vi sono commenti da parte dell’esercito israeliano.

NUOVI ATTI VANDALICI DEI COLONI IN CISGIORDANIA

Nuovi atti vandalici dei coloni israeliani in Cisgiordania ai danni della popolazione palestinese. Questa mattina i coloni hanno bruciato ulivi e rubato attrezzature agricole nella città di Atara a nord di Ramallah, in Cisgiordania. Fonti locali hanno detto all’agenzia di stampa palestinese Wafa che i coloni hanno fatto irruzione nell’area agricola vicino al nuovo insediamento che hanno costruito alcuni mesi fa e hanno dato fuoco a un certo numero di ulivi e terre dei cittadini, causando grandi danni. Le stesse fonti hanno sottolineato che i coloni hanno fatto irruzione in terreni agricoli e rubato attrezzature agricole e legname. Secondo l’Autorità contro il muro e gli insediamenti i coloni hanno effettuato 766 attacchi fino a ottobre.

IDF IN STATO DI MASSIMA ALLERTA DOPO UCCISIONE CAPO HEZBOLLAH

L’esercito israeliano è in stato di massima allerta dopo l’eliminazione a Beirut del capo militare di Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai.. Pur non essendo state modificate le linee guida per i civili, l’Aeronautica ha rafforzato le difese aeree nel nord e innalzato il livello di allerta per un possibile attacco missilistico dal Libano, riportano i media israeliani. Al momento, tuttavia, non vi sono informazioni che indichino un’imminente salva di razzi da parte dell’organizzazione armata sciita libanese sostenuta dall’Iran. A un anno dal cessate il fuoco nel sud del Libano, le Forze di difesa israeliane (Idf), proseguono le indiscrezioni stampa, ritengono che Israele sia vicino alla prova più delicata della sua politica di “tolleranza zero” stabilita dopo il 7 ottobre 2023. Secondo fonti militari, il Paese potrebbe trovarsi alla vigilia di una breve operazione preventiva volta a scoraggiare Hezbollah ed erodere ulteriormente le sue capacità in espansione. Gli attacchi quasi quotidiani dell’Aeronautica e del Comando Nord delle Idf in Libano, infatti, non hanno bloccato il rafforzamento militare del gruppo sciita, soprattutto nei villaggi più lontani dal confine.

