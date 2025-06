GAZA (ITALPRESS) -Il premier e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammad bin Abdulrahman al-Thani, ha auspicato di riprendere i negoziati tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza entro due giorni. Nel corso della conferenza stampa a Doha con il premier del Libano Nawaf Salam, Al-Thani ha detto che prosegue il coordinamento con l’Egitto e gli Stati Uniti per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza. “Il nostro obiettivo è fermare la guerra e sollevare l’ingiustizia contro i nostri fratelli a Gaza. L’aggressione israeliana contro l’Iran ha interrotto gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza, ma speriamo che Israele non usi il cessate il fuoco con l’Iran per intensificare il bombardamento di Gaza”, ha concluso.

MEDIA, ALMENO 70 MORTI A GAZA OGGI

Almeno 70 persone sono state uccise oggi dal fuoco israeliano in varie zone della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa.

Cinquanta delle 70 vittime, prosegue Wafa, sono state uccise a Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale, e a Rafah, nel sud, mentre erano in attesa di ricevere gli aiuti umanitari. Al momento non vi sono commenti da parte dell’esercito israeliano.

