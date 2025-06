Gaza, media “Almeno 50 palestinesi uccisi mentre erano in attesa di ricevere gli aiuti umanitari”

ROMA (ITALPRESS) – Almeno 50 palestinesi sono stati uccisi e centinaia sono rimasti feriti questa mattina a est di Khan Younis, nella Striscia di Gaza, mentre erano in attesa di ricevere gli aiuti umanitari. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui le vittime sarebbero state causate dal fuoco israeliano. I resoconti dei media di Gaza non specificano se l’incidente sia avvenuto nei pressi di una zona di distribuzione degli aiuti gestita dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf). Al momento non vi sono commenti da parte dell’esercito israeliano.

Il gruppo islamista palestinese Hamas “è pronto a fornire informazioni sulle condizioni di salute degli ostaggi israeliani qualora i negoziati con Israele riprendessero”. Lo ha dichiarato Moussa Abu Marzouk, un alto funzionario dell’ufficio politico di Hamas all’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Secondo Marzouk, questa disponibilità dipende dalla disponibilità di Israele a fornire informazioni anche sulle condizioni dei palestinesi detenuti in Israele. Marzouk ha aggiunto che “ci sono notizie sui media israeliani secondo cui Israele starebbe valutando l’invio di una delegazione per i negoziati, ma in realtà non esiste nulla del genere. Non siamo a conoscenza di alcun progresso”. A Gaza si trovano ancora 54 ostaggi, 32 dei quali dichiarati morti dall’esercito israeliano.

