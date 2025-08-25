Gaza, l’Idf colpisce l’ospedale Nasser a Khan Yunis: 15 morti tra cui 4 giornalisti

ROMA (ITALPRESS) – Almeno 21 persone sono morte a Gaza all’alba di oggi in raid israeliani, tra cui diversi bambini e civili, secondo le autorità locali e fonti mediche presenti nella Striscia curate dalla Tv al Jazeera. Ed è salito a 15 il numero delle vittime, tra cui quattro giornalisti, a seguito del raid condotto questa mattina dall’esercito israeliano (IDF) contro l’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferiscono media palestinesi, citati dal Times of Israel. Tra le vittime c’è il cameraman Hussam Masri, impiegato dell’agenzia di stampa palestinese.

La situazione umanitaria a Gaza rimane gravissima, con ospedali in difficoltà a causa della carenza di carburante e della sovrappopolazione nei rifugiati. Israele afferma di mirare a miliziani di Hamas, ma non ha fornito prove pubbliche a sostegno di queste affermazioni nelle circostanze di questi attacchi. Complessivamente, il conflitto ha provocato decine di migliaia di morti e una crisi umanitaria senza precedenti nella regione.

L’IDF “RAID NON CONDOTTO DALL’AVIAZIONE”

Un funzionario militare israeliano ha dichiarato che l’attacco delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) contro l’ospedale Nasser a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, non è stato un raid aereo condotto dall’aviazione. L’IDF non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sull’operazione, che secondo fonti palestinesi ha causato 15 morti, tra cui quattro giornalisti. Tra le vittime figurano il cameraman Hussam al-Masri, ucciso nel primo attacco, e il fotografo Hatem Khaled, ferito in un secondo strike, secondo quanto riferito da fonti sanitarie palestinesi. Gli altri tre giornalisti deceduti sono stati identificati come Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama e Moaz Abu Taha. Tra le vittime anche un soccorritore. Testimoni riferiscono che il secondo attacco è avvenuto dopo che squadre di soccorso e giornalisti si erano precipitati sul luogo del primo strike. Mohammed Salama lavorava come fotoreporter e cameraman per Al Jazeera, secondo quanto riportato dalla rete qatariota. L’IDF non ha ancora fornito dettagli ufficiali sugli attacchi, che hanno causato almeno 15 morti, secondo i rapporti palestinesi.

