GAZA (PALESTINA) (ITALPRESS) – Almeno 18 civili, tra cui bambini e donne, sono stati uccisi e decine di altri sono rimasti feriti nelle prime ore di questa mattina a seguito di attacchi aerei e bombardamenti di artiglieria israeliani su varie località e quartieri della Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia Wafa.
