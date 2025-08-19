GAZA (PALESTINA) (ITALPRESS) – Almeno 18 civili, tra cui bambini e donne, sono stati uccisi e decine di altri sono rimasti feriti nelle prime ore di questa mattina a seguito di attacchi aerei e bombardamenti di artiglieria israeliani su varie località e quartieri della Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia Wafa.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).