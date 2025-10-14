Gaza, Mattarella “La tregua è una scintilla di speranza”

ROMA (ITALPRESS) - "In Medio Oriente, alla ferita atroce dell'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ha fatto seguito una reazione, che ha superato non soltanto criteri di proporzionalità, ma anche i confini di umanità. Oggi c'è 'una scintilla di speranza' - come Vostra Santità ha rimarcato - che va sostenuta con convinzione". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita ufficiale del Pontefice Leone XIV al Quirinale. "La liberazione degli ostaggi rimasti in vita è di grande valore e coinvolge quanti hanno a cuore civiltà e dignità delle persone, rivolgendo un pensiero a coloro che sono morti in quella crudele condizione di prigionia", aggiunge. xb1/sat/mca2 Fonte video: Quirinale